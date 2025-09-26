Семь человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти: что произошло и кто виноват

В Ленинградской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. За двое суток в городе Сланцы и деревне Гостицы скончались семь человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным правоохранительных органов, алкоголь распространял 79-летний местный житель, а поставляла ему спиртное 60-летняя сотрудница детского сада.
Семь человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Сланцах за последние двое суток. Еще двоих людей доставили в больницы с серьезными отравлениями. Что известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области — в материале URA.RU.
Что произошло и кто виноват
По предварительным выводам следствия, причиной гибели семи жителей Ленинградской области стал некачественно очищенный самогонный аппарат. Учитель-дефектолог одного из детских садов города Сланцы 60-летняя Ольга С. занималась изготовлением суррогатного алкоголя на дому и реализовывала его через своего знакомого 79-летнего Николая Б. После массового отравления сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого распространителя. При обыске по месту его жительства были обнаружены канистры с алкоголем и бутылки для розлива контрафактной продукции.
Погибшие и пострадавшие
Первые сигналы поступили вечером 24 сентября: в Сланцевскую районную больницу из деревни Гостицы доставили 54-летнего мужчину с признаками тяжелого отравления. Спасти его не удалось — он умер через несколько часов. Почти одновременно сообщили о смерти 69-летнего жителя деревни у себя дома.
На следующий день, 25 сентября, в одном из домов в Гостицах были обнаружены тела еще пяти человек — 42-летнего мужчины, 58-летней женщины, 60-летней, 46-летнего и еще одной 46-летней женщины. Всего погибло семь человек.
На данный момент в медицинском учреждении остаются под наблюдением трое пациентов: Игорь Ш., 39 лет; Сергей Ч., 53 года; Галина Б., 75 лет. Последняя, по предварительной информации, является супругой предполагаемого распространителя суррогатной продукции.
Возбуждено уголовное дело
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура осуществляет проверку обстоятельств инцидента. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении обоих задержанных.
