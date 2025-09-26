Полковник Трифонов заявил о задержании «Серого кардинала» Нижнего Новгорода

Бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман, которого в экспертных кругах называли «серым кардиналом» городской власти, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. О задержании сообщил член Общественного совета при МВД России Игорь Трифонов. Штокман подозревается в получении взяток.
«Источники сообщают, что силовиками задержан т.н. „Серый кардинал“ администрации г. Нижнего Новгорода Илья Штокман, ранее занимавший должность первого заместителя главы городской администрации (уволен месяц назад)», — написал Трифонов в своем telegram-канале. Задержание произошло в Сочи, где Штокман находился после увольнения.
По данным источников, он был этапирован в Нижний Новгород для проведения следственных действий. Обыски в администрации города также связаны с этим делом, которое касается коррупции в муниципальных структурах. Штокман, уволенный месяц назад, ранее служил на СВО в качестве начальника психологической службы полка, что, по мнению источников, могло быть попыткой избежать ответственности.
В августе 2020 года Илья Штокман был назначен советником мэра Нижнего Новгорода, однако спустя всего месяц перешел на должность заместителя главы городской администрации. В новой роли он отвечал за развитие информационных технологий и цифровой инфраструктуры города.
URA.RU направило запрос в СК РФ по Нижегородской области. На момент публикации материала ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.