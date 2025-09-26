Глава Соликамска прокомментировал появление медведя в центре города

В центре Соликамска полиция и охотники разыскивают медведя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведя видел в центре Соликамска (архивное фото)
Медведя видел в центре Соликамска (архивное фото) Фото:

В Соликамске Пермского края ищут медведя, который напугал жителей города минувшим вечером. Как сообщил URA.RU глава города Александр Русанов, данные о появлении дикого зверя переданы в полицию и охотинспектору.

«Информация о появлении в центральной части Соликамска медведя была передана специалистами ЕДДС в городской отдел МВД, а также государственному охотинспектору Пермского края для принятия мер», — прокомментировал Русанов ситуацию. Поиски животного продолжаются.

Как рассказывало URA.RU, накануне крупного медведя жители Соликамска видели в районе Соборной площади. Зверя засняли на видео

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Соликамске Пермского края ищут медведя, который напугал жителей города минувшим вечером. Как сообщил URA.RU глава города Александр Русанов, данные о появлении дикого зверя переданы в полицию и охотинспектору. «Информация о появлении в центральной части Соликамска медведя была передана специалистами ЕДДС в городской отдел МВД, а также государственному охотинспектору Пермского края для принятия мер», — прокомментировал Русанов ситуацию. Поиски животного продолжаются. Как рассказывало URA.RU, накануне крупного медведя жители Соликамска видели в районе Соборной площади. Зверя засняли на видео. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...