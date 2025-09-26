Глава Соликамска прокомментировал появление медведя в центре города

Медведя видел в центре Соликамска (архивное фото)
В Соликамске Пермского края ищут медведя, который напугал жителей города минувшим вечером. Как сообщил URA.RU глава города Александр Русанов, данные о появлении дикого зверя переданы в полицию и охотинспектору.
«Информация о появлении в центральной части Соликамска медведя была передана специалистами ЕДДС в городской отдел МВД, а также государственному охотинспектору Пермского края для принятия мер», — прокомментировал Русанов ситуацию. Поиски животного продолжаются.
Как рассказывало URA.RU, накануне крупного медведя жители Соликамска видели в районе Соборной площади. Зверя засняли на видео.
