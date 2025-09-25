25 сентября 2025

По центру Соликамска бегал медведь. Видео

Медведь перебежал дорогу в центре города
Медведь перебежал дорогу в центре города

В центре Соликамска очевидцы заметили медведя, который свободно передвигался по улицам города. Видео опубликовано в telegram-канале «СлуховойАнализатор».

«Медведь бегал прямо в центре Соликамска», — говорится в посте. На записи видно, как хищник пробегает мимо остановки и пересекает проезжую часть, не обращая внимания на автомобили.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском районе камера видеонаблюдения зафиксировала рысь, гуляющую по двору. Хищница была замечена недалеко от деревни Ключики. 

