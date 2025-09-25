Медведь перебежал дорогу в центре города
В центре Соликамска очевидцы заметили медведя, который свободно передвигался по улицам города. Видео опубликовано в telegram-канале «СлуховойАнализатор».
«Медведь бегал прямо в центре Соликамска», — говорится в посте. На записи видно, как хищник пробегает мимо остановки и пересекает проезжую часть, не обращая внимания на автомобили.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском районе камера видеонаблюдения зафиксировала рысь, гуляющую по двору. Хищница была замечена недалеко от деревни Ключики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!