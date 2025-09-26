Погода в Москве и Петербурге с 29 сентября по 5 октября: прогноз синоптика

На следующей рабочей неделе погоду в Москве и Санкт-Петербурге определит скандинавский антициклон. Об этом URA.RU рассказал ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. По словам эксперта, в столичном регионе установится сухая и солнечная погода без осадков, но с холодной воздушной массой и ночными заморозками в середине недели.
Погода в Москве: антициклон принесет солнце, заморозки и прохладу
Ильин сообщил, что на рабочей неделе над Москвой и областью будет преобладать антициклональный характер погоды. «В течение всей недели установится сухая холодная воздушная масса, солнечно и без осадков. Но при малооблачном и ясном небе в отдельные ночи в середине недели дело дойдет до заморозков, температура воздуха будет понижаться до -1…-3 градусов. В целом, со вторника по среду ночные температуры составят -3…+2 градуса», — пояснил синоптик.
Днем даже яркое солнце будет с трудом прогревать атмосферу в этой холодной воздушной массе — температура ожидается в пределах +7…+12 градусов. Лишь в среду и четверг столбики термометров смогут подняться до +13…+14 градусов. Ветер в течение всей рабочей недели будет дуть с северо-востока: в понедельник со скоростью 5-10 м/с, во вторник и среду — 3-8 м/с, а в конце недели стихнет до слабого.
Атмосферное давление в понедельник в Москве составит 763 мм рт. ст. и до конца рабочей недели существенных изменений не произойдет — оно будет колебаться в пределах 762-764 мм рт. ст., практически ровный ход.
Погода в Петербурге: солнечно и стабильно тепло без заморозков
Для Северной столицы синоптик прогнозирует хорошую погоду под центром антициклона. «Здесь тоже будет солнечная, без осадочная погода с максимальной температурой воздуха в дневные часы от +11 до +13 градусов. Ночные температуры — от +3 до +5 градусов, заморозки не грозят, воздух более влажный, поэтому до них дело не дойдет. Более теплая атмосфера будет», — уточнил Ильин.
Разбивка по дням: в понедельник и вторник около +11 градусов днем, в среду, четверг и пятницу — +12…+13 градусов. Что касается ветрового режима, ветер здесь переменный, в течение всей недели слабый — 1-3 м/с. В конце рабочей недели он повернет на северо-западный или северный, возможны порывы до 7-12 м/с.
Атмосферное давление очень высокое: в понедельник, вторник и среду порядка 780 мм рт. ст., с четверга давление начнет слабо понижаться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.