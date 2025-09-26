Песков отказался комментировать слова ЕС о готовности сбивать самолет из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления о якобы нарушениях российскими военными самолетами воздушного пространства других стран. По его словам, подобные обвинения не имеют оснований. Ранее дипломаты Великобритании и Франции провели встречу, на которой обсуждались случаи якобы пересечения российской авиацией границ воздушного пространства своих государств.
«Об этом даже не хочется говорить, это безответственные заявления. Обвинения в том, что российские самолеты нарушали чье-то воздушное пространство, — беспочвенны. Наши военные самолеты осуществляют полеты в строгом соответствии с международными правилами», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. На вопрос о возможной реакции Москвы в случае принятия Британией и Францией военных мер по отношению к российским самолетам Дмитрий Песков ответил, что об этом также не хочется говорить.
В ночь на 25 сентября аэропорт города Ольборг в Дании был временно закрыт по причине появления «беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве». В результате инцидента три авиарейса были вынуждены изменить маршрут и приземлиться в других аэропортах. Впоследствии датская полиция зафиксировала сообщения о присутствии беспилотников также в районах аэропортов Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа. На фоне происходящего пресс-служба российского посольства в Копенгагене выступила с заявлением, в котором квалифицировала данные инциденты как заранее спланированную провокацию. При этом подчеркивается, что Россия решительно отвергает все обвинения в причастности к произошедшему. В дипломатическом представительстве выразили уверенность, что подобные провокации используются для дальнейшей эскалации напряженности в интересах тех сил, которые стремятся к затягиванию конфликта на Украине и его распространению на другие государства.
Эстония, ссылаясь на якобы нарушение своего воздушного пространства российскими истребителями, обратилась к союзникам по НАТО с просьбой инициировать консультации согласно статье 4 Устава Альянса. Эта статья предусматривает обсуждение ситуации, если одной из стран-участниц кажется, что ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность подвергаются угрозе. Российская сторона категорически опровергла обвинения, выдвинутые Таллином. Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что представители европейских дипломатических кругов в неофициальном порядке довели до сведения российской стороны готовность государств-членов альянса сбивать российские самолеты в случае предполагаемых нарушений воздушного пространства стран блока.
