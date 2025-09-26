Правоохранители подтвердили задержание экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода

Бывшего замглавы администрации Нижнего Новгорода Штокмана задержали в Сочи
Задержан экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Штокман
Задержан экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Штокман

Бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман задержан правоохранительными органами в Сочи. Информацию о задержании сообщили в пресс-службе администрации.

«С 2022 года он фактически не исполнял своих рабочих обязанностей в городской администрации», — сообщили представители администрации. Цитата по ТАСС.

В администрации города пояснили, что Илья Штокман с 2022 года фактически не исполнял свои обязанности. Ранее сообщалось, что задержание Штокмана произошло в Сочи.

