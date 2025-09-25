В Нижневартовске возмущенным запретом никабов в школах предложили домашнее обучение

Власти Нижневартовска порекомендовали родителям, несогласным с запретом религиозной одежды в школах, перевести детей на домашнее обучение. Об этом заявила директор департамента образования города Оксана Серебренникова на заседании комитета по развитию гражданского общества думы.
«Если родители принимают решение, что их ребенок должен ходить именно в религиозной одежде, у родителей есть законное право выбрать семейную форму обучения», — пояснила Серебренникова. Она отметила, что запрет на религиозную атрибутику в светских школах действовал и ранее, а новые ГОСТы лишь уточняют требования к форме.
По словам чиновницы, массовых жалоб от жителей не поступало, хотя тема активно обсуждается в интернете. Родители пытались оспорить запрет с участием полиции, но безуспешно — уставы школ содержат конкретные требования к внешнему виду учеников.
