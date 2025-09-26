Снег будет идти в Свердловской области все выходные

Дневная температура воздуха будет плюсовой
В Свердловской области местами с 27 по 29 сентября ожидаются осадки в виде дождя и снега. Об этом предупредили синоптики Уралгидрометцентра.
Судя по прогнозу, в субботу и воскресенье снег выпадет на севере региона. В некоторых муниципалитетах будет гололедица. Уже с начала недели снег стоит ждать на юго-западе.
При этом средняя температура воздуха в выходные днем будет варьироваться от 4 до 8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов.
