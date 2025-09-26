Названо ключевое условие для восстановления авиасообщения между РФ и Молдавией

Прямое авиасообщение между Молдавией и Россией может быть восстановлено в кратчайшие сроки, если Кишинев проявит соответствующую готовность. Об этом сообщил лидер Патриотического блока Молдавии и бывший президент Игорь Додон.
«Перед выборами я вместе с коллегами по Патриотическому блоку провел серию встреч в Москве <...> убежден, при нужном настрое с нашей стороны премьер Молдавии может полететь в Москву через Стамбул, так как прямое авиасообщение было разорвано Кишиневом, а вернуться домой уже прямым рейсом», — заявил Додон для ТАСС. Додон отметил, что российская сторона открыта для диалога и готова обсуждать все вопросы, в том числе экономические и социальные.
Прямые рейсы между Кишиневом и Москвой прекратились в 2022 году после введения режима чрезвычайного положения в Молдавии из-за событий на Украине. Позже воздушное пространство вновь открыли, однако попытка молдавской авиакомпании Air Moldova возобновить полеты вызвала критику со стороны парламентской Партии действия и солидарности (ПДС). В партии подчеркнули необходимость следовать позиции Евросоюза. Впоследствии управление гражданской авиации Молдавии официально запретило полеты в Россию, сославшись на вопросы авиационной безопасности.
