Свердловским учителям будут выплачивать по 15 тысяч в месяц за победу в конкурсе

Лучших учителей ждут ежемесячные выплаты
Лучших учителей ждут ежемесячные выплаты

В Верхней Салде прошло награждение победителей конкурса «Лучшие учителя». В течение учебного года преподавателям будут ежемесячно начислять по 15 тысяч рублей от благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова, рассказали в пресс-службе организации.

Руководитель фонда Юлия Уварова наградила победителей в 9 различных номинациях. Победителей также поздравила первый заместитель министра образования Свердловской области Жанна Фрицко. Она, в частности, отметила важность партнерства региона с фондом.

«У меня в судьбе тоже был опыт работы на уровне муниципального образования, и я в тот период научилась ценить людей, кто не просто сочувствует системе образования, как нам приходится непросто, а кто помогает решать наши задачи, поддерживает и руководителей, и учителей, и ребят. Вашим муниципальным образованиям просто повезло иметь такого надежного партнера», — отметила Фрицко.

В конкурсе состязались 250 педагогов из Верхней и Нижней Салды и ЗАТО «Свободный». Также в этом году в конкурсе впервые приняли участие воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, а также мастера производственного обучения. В рамках конкурса они подготовили творческие видеовизитки о своей работе, написали эссе о развитии детских талантов и рассказали об успехах своих учеников и воспитанников.

Впервые конкурс «Лучшие учителя» был организован в 2023 году. Основатель фонда «Эмпатия», акционер корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил Шелков отмечал, что конкурс призван поддержать работников сферы образования разных специальностей. Программа помогает выявить самых активных педагогов и поддержать их в стремлении к профессиональным успехам.

Благотворительный фонд с 2020 года каждый месяц финансово поддерживает более 1300 учителей и воспитателей в Свердловской области. Для уральской молодежи фонд проводит региональный отбор олимпиады «Умницы и умники», реализует совместные программы с МФТИ, а также поощряет детей грантами за достижения в учебе и спорте.

