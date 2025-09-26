Путин наградил орденами директора детского лагеря, посла и губернатора Кузбасса

Президент России Владимир Путин наградил государственными орденами директора Всероссийского детского центра «Орленок» Александра Джеуса, посла РФ в Сирии Александра Ефимова и губернатора Кемеровской области Илью Середюка. Соответствующие указы опубликованы на портале официального опубликования правовых актов.
«Орденом Александра Невского наградить Джеуса Александра Васильевича — директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения „Всероссийский детский центр „Орленок“, Краснодарский край“, — отмечается в тексте документа. Как следует из указов, Александр Джеус получил орден Александра Невского „за большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу“.
Российский посол в Сирии Александр Ефимов был удостоен Ордена дружбы за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю дипломатическую службу. Губернатор Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк также получил Орден дружбы. В опубликованном указе уточняется, что награда присуждена «за большой вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области — Кузбасса».
Ранее Александр Джеус уже отмечался государственными наградами за вклад в развитие детского отдыха и образования, а сам центр «Орленок» не раз становился площадкой для проведения всероссийских образовательных и культурных мероприятий. Назначение Ильи Середюка губернатором Кемеровской области состоялось в 2023 году, после чего он сосредоточился на реализации проектов по развитию региона. Александр Ефимов занимает пост посла России в Сирии с 2018 года и активно участвует в укреплении двусторонних отношений.
