Путин наградил пермских нефтяников

Опубликован указ Президента РФ Владимира Путина от 26 сентября о присвоении госнаград пермякам. Согласно ему, «Орденом дружбы» награжден ведущий специалист отдела общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермь» Абросимов Андрей.
«Также медалью ордена „За заслуги перед отечеством второй степени“ награждены: Роман Букин — начальник участка ООО „ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез“, Костылев Александр — заместитель генерального директора ООО „ЛУКОЙЛ-Пермь“, Хисматов Ринат — оператор обезвоживающей и обессоливающей установки Баклановского нефтегазопромысла территориального производственного предприятия „Полазнанефтегаз“ ООО „Лукойл-Пермь“. А также Шлыков Сергей — начальник цеха центра управления малоэффективными активами ООО „Лукойл-Пермь“», — сказано в документе.
Кроме того, за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» присвоили:
- Бурцеву Сергею — мастеру бригады Гожанского нефтегазопромысла территориального производственного предприятия «Чернушканефтьгаз» ООО «Лукойл-Пермь»;
- Карпову Александру — начальнику участка территориального производственного предприятия «Севернефтьгаз» ООО «Лукойл-Пермь»;
- Спешилову Владимиру — электрогазосварщику Сухановского нефтегазопромысла территориального производственного предприятия «Чернушканефтьгаз» ООО «Лукойл-Пермь»;
- Звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоили Алексею Старицыну — электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования Пермского регионального управления ООО «Лукойл-Энергосети».
