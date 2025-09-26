Путин наградил пермских нефтяников

Путин наградил пермских нефтяников государственными наградами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Указ опубликован 26 сентября
Указ опубликован 26 сентября Фото:

Опубликован указ Президента РФ Владимира Путина от 26 сентября о присвоении госнаград пермякам. Согласно ему, «Орденом дружбы» награжден ведущий специалист отдела общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермь» Абросимов Андрей. 

«Также медалью ордена „За заслуги перед отечеством второй степени“ награждены:  Роман Букин — начальник участка ООО „ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез“, Костылев Александр — заместитель генерального директора ООО „ЛУКОЙЛ-Пермь“, Хисматов Ринат — оператор обезвоживающей и обессоливающей установки Баклановского нефтегазопромысла территориального производственного предприятия „Полазнанефтегаз“ ООО „Лукойл-Пермь“. А также Шлыков Сергей — начальник цеха центра управления малоэффективными активами ООО „Лукойл-Пермь“», — сказано в документе. 

Кроме того, за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» присвоили:

  • Бурцеву Сергею — мастеру бригады Гожанского нефтегазопромысла территориального производственного предприятия «Чернушканефтьгаз» ООО «Лукойл-Пермь»;
  • Карпову Александру — начальнику участка территориального производственного предприятия «Севернефтьгаз» ООО «Лукойл-Пермь»;
  • Спешилову Владимиру — электрогазосварщику Сухановского нефтегазопромысла территориального производственного предприятия «Чернушканефтьгаз» ООО «Лукойл-Пермь»;
  • Звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоили Алексею Старицыну — электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования Пермского регионального управления ООО «Лукойл-Энергосети». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Опубликован указ Президента РФ Владимира Путина от 26 сентября о присвоении госнаград пермякам. Согласно ему, «Орденом дружбы» награжден ведущий специалист отдела общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермь» Абросимов Андрей.  «Также медалью ордена „За заслуги перед отечеством второй степени“ награждены:  Роман Букин — начальник участка ООО „ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез“, Костылев Александр — заместитель генерального директора ООО „ЛУКОЙЛ-Пермь“, Хисматов Ринат — оператор обезвоживающей и обессоливающей установки Баклановского нефтегазопромысла территориального производственного предприятия „Полазнанефтегаз“ ООО „Лукойл-Пермь“. А также Шлыков Сергей — начальник цеха центра управления малоэффективными активами ООО „Лукойл-Пермь“», — сказано в документе.  Кроме того, за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» присвоили:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...