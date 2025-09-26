Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подвергся массовому освистанию и бойкоту в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН. В самом начале его речи представители многих делегаций покинули зал, а самого Нетаньяху неоднократно прерывали выкриками из зала.
«Когда премьер поднялся на трибуну Генеральной Ассамблеи, многие делегации покинули зал, его также освистали», — передает корреспондент РИА Новости. Причиной демарша стала позиция израильского правительства по ближневосточному урегулированию и ситуация на палестинских территориях.
Нетаньяху выступал первым в сессии. После того, как он начал свою речь, зал продолжали покидать участники, а выкрики с мест не позволяли премьеру продолжить выступление без пауз. В ходе выступления израильского премьера неоднократно звучали протестные выкрики, что создало напряженную атмосферу на мероприятии. Наблюдатели отмечают, что столь резкое неприятие со стороны делегатов — редкий случай даже для острых политических дискуссий Генассамблеи. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в визите в Израиль перед Генассамблеей ООН из-за разногласий по вопросу одностороннего признания Палестины рядом западных стран.
