Медиаменеджер, строитель, главный коммунальщик: досье на нового директора ДГХ Сургута

Карьерный путь бывшего медиаменеджера правительства ХМАО Андрея Стеценко удивляет резкими поворотами. О том, как ему удалось получить пост директора департамента городского хозяйства Сургута и почему ему доверяет мэр Максим Слепов — в материале URA.RU.
Стеценко — коренной сургутянин. Однако учиться отправился в Курган, где в 2014 году окончил КГУ по специальности «инженер». В 2018 году получил диплом педагогического университета в соседнем Шадринске по специальности «Менеджмент организации. Государственное и муниципальное управление». Женат, воспитывает троих детей.
В 2020 году Стеценко положил в копилку свой третий диплом — на этот раз РАНХиГС, специальность «Экономика и управление предприятием». Является студентом элитной школы политиков — регионального образовательного проекта «Лидеры изменений Югры 5.0».
С 2001 по 2021 год работал в Сургутской типографии на разных должностях, а затем возглавил Издательский дом «Новости Югры» (часть правительственного медиахолдинга).
На пост директора управления капстроя в ноябре 2024 года он попал благодаря профильному образованию и работе в строительной фирме на заре карьеры. С 26 сентября 2025 он назначен на должность директора депгорхоза.
При этом, опыта работы в ЖКХ у Стеценко нет. Однако источники отмечают, что он хорошо себя зарекомендовал перед мэром Сургута Слеповым. Стеценко работал его советником, затем перешел в УКС, где разгребал проблемы с подрядчиками, которые тормозили строительство ИНТЦ. А теперь его ждет новая сфера деятельности, потому что департамент был обезглавлен с начала лета.
Предыдущий глава депгорхоза Сергей Алексеев покинул пост, проработав восемь месяцев. Его предшественница в должности, бывшая советница экс-мэра Сургута Андрея Филатова Мария Ванькова, продержалась чуть меньше — с января по август 2024 года. В Ханты-Мансийском районном суде проходит разбирательство по уголовному делу о взятке, которую ей вменяют.
