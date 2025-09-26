ВСУ атаковали три российских региона

В период с 14:00 до 17:00 мск 26 сентября российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении в telegram-канале министерства. Информация о возможных разрушениях или пострадавших в результате атак уточняется.
Ранее RT сообщал что в результате утренней атаки ВСУ 26 сентября было уничтожено 55 украинских беспилотников. Фрагменты беспилотников привели к пожару на Афипском НПЗ и неопасных разрушениях постройки на Курской АЭС. Также сообщалось что в результате атаки пострадал 66-летний мужчина и 45-летняя женщина.
