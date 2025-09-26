Глава Совета судей Момотов отправлен в отставку после иска Генпрокуратуры

Председатель Совета судей Российской Федерации и судья Верховного суда РФ Виктор Момотов досрочно покинул свой пост по решению Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ. Это произошло после подачи Генеральной прокуратурой иска об изъятии его имущества на сумму свыше 9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе заседания ВККС.
«Коллегия прекратила полномочия 15 судей и руководителей судов в связи с их письменными заявлениями об отставке на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона „О статусе судей в Российской Федерации“», — говорится в документе заседания. Среди судей был и Момотов, занимавший пост председателя Совета судей с 2016 года.
Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества Момотова 23 сентября 2025 года, указав на его причастность к незаконной предпринимательской деятельности и формированию активов на сумму не менее 9 млрд рублей, оформленных на третьих лиц, включая представителя криминалитета из Краснодара. По данным Генпрокуратуры, объекты используются преимущественно для предоставления гостиничных услуг. Момотов пользовался иммунитетом, что, по данным надзорного ведомства, позволяло ему скрывать противоправную деятельность. Первое судебное заседание по делу назначено на 30 сентября.
