У председателя совета судей Момотова нашли под сотню объектов недвижимости

Генеральная прокуратура России подала в Останкинский районный суд Москвы иск с требованием конфисковать 95 объектов недвижимости, связанных с судьей Верховного суда и председателем Совета судей Виктором Момотовым. Из материалов иска Генпрокуратуры речь идет о недвижимости и бизнес-активах на сумму не менее 9 млрд рублей, оформленных на третьих лиц, среди которых значится представитель криминалитета из Краснодара Марченко. Иск подан 23 сентября 2025 года.
«По итогам надзорных мероприятий установлено, что Момотов осуществлял на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областей незаконную предпринимательскую деятельность. В результате им сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей», — сообщил источников журналистов. Об этом сообщает ТАСС. По итогу Генпрокуратура России направила иск в суд об обращении в доход государства 95 коррупционных объектов.
Более того, Момотов использовал предоставленный ему законом иммунитет и неприкосновенность в целях прикрытия незаконного поведения и капитализации противоправной деятельности. Его также связывают с криминальными авторитетами.
Виктор Момотов ранее работал в Верховном суде с 2010 года. В 2013 году он стал секретарем пленума ВС РФ, а в 2019 — вошел в состав президиума высшего судебного органа. С 2016 года Момотов возглавляет Совет судей РФ, а в декабре 2022 года был переизбран на новый срок, сохранив влияние на кадровую политику судебной системы страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.