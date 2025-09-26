Названа причина столкновения поезда и грузовика в Смоленской области

Водитель грузовика, столкнувшегося с поездом в Смоленской области, нарушил правила дорожного движения (ПДД) и проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
«Водитель большегруза <...> решил проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом», — написал Анохин. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.
Губернатор Смоленской области также сообщил, что мужчина от полученных травм скончался на месте. Анохин подчеркнул, что другие версии ЧП не рассматриваются.
Согласно предварительным данным, в 07:26 по местному времени на железнодорожном переезде между станциями Рудня и Голынки водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, пересек пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. В результате произошло столкновение с локомотивом, что привело к сходу с рельсов 18 вагонов, из которых 16 впоследствии загорелись. Позже Московская железная дорога опубликовала видео с места ЧП. На месте ДТП был развернут оперштаб для предотвращения трагедии.
