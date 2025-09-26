Названа причина столкновения поезда и грузовика в Смоленской области

Губернатор Анохин: водитель столкнувшегося с поездом грузовика ехал на красный
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причиной ДТП стало несоблюдение водителем фуры ПДД
Причиной ДТП стало несоблюдение водителем фуры ПДД Фото:
новость из сюжета
Фура столкнулась с грузовым поездом с горючими материалами в Смоленской области

Водитель грузовика, столкнувшегося с поездом в Смоленской области, нарушил правила дорожного движения (ПДД) и проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

«Водитель большегруза <...> решил проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом», — написал Анохин. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.

Губернатор Смоленской области также сообщил, что мужчина от полученных травм скончался на месте. Анохин подчеркнул, что другие версии ЧП не рассматриваются.

Согласно предварительным данным, в 07:26 по местному времени на железнодорожном переезде между станциями Рудня и Голынки водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, пересек пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. В результате произошло столкновение с локомотивом, что привело к сходу с рельсов 18 вагонов, из которых 16 впоследствии загорелись. Позже Московская железная дорога опубликовала видео с места ЧП. На месте ДТП был развернут оперштаб для предотвращения трагедии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель грузовика, столкнувшегося с поездом в Смоленской области, нарушил правила дорожного движения (ПДД) и проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. «Водитель большегруза <...> решил проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом», — написал Анохин. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале. Губернатор Смоленской области также сообщил, что мужчина от полученных травм скончался на месте. Анохин подчеркнул, что другие версии ЧП не рассматриваются. Согласно предварительным данным, в 07:26 по местному времени на железнодорожном переезде между станциями Рудня и Голынки водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, пересек пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. В результате произошло столкновение с локомотивом, что привело к сходу с рельсов 18 вагонов, из которых 16 впоследствии загорелись. Позже Московская железная дорога опубликовала видео с места ЧП. На месте ДТП был развернут оперштаб для предотвращения трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...