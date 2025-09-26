Грузовик выехал на запрещающий сигнал и врезался в поезд с бензином в Смоленской области: как это произошло

Грузовой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области. Об этом сообщили в Московской железной дороге. В результате ДТП сошли с рельсов локомотив и 18 вагонов, шесть из которых перевозили топливо. Возникло возгорание, на месте работают пожарные и восстановительные бригады. Что известно о крупном ДТП с грузовым поездом, перевозившим бензин, в Смоленской области — в материале URA.RU
Названа причина случившегося
Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 26 сентября примерно в 7:20. По информации, предоставленной Управлением МВД по региону, водитель грузового автомобиля с полуприцепом пересек железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора, в результате чего произошло столкновение с грузовым поездом, состоявшим из 36 вагонов. Вследствие аварии несколько вагонов сошли с рельсов, в шести из них находились легковоспламеняющиеся вещества. Информацию приводит УМВД по региону и Московская железная дорога.
Пламя может перекинуться на другие вагоны
Пламя от загоревшихся цистерн представляет угрозу для соседних вагонов, перевозящих пиломатериалы. Сотрудники пожарной службы осуществляют проливку данных вагонов водой с целью предотвращения дальнейшего распространения огня.
В направлении Рудни движение временно ограничено, ГИБДД рекомендует автомобилистам использовать объездные пути.
Ликвидация последствий
В связи с происшествием по просьбе ОАО «РЖД» Белорусская железная дорога направила в пострадавший регион пожарный аварийно-спасательный поезд, а также составы для восстановительных работ. К месту аварии прибыли три пожарных и четыре восстановительных поезда. В ликвидации возгорания принимают участие более 40 сотрудников МЧС, задействовано 10 единиц техники. В настоящее время пожарные продолжают тушение шести вагонов, загруженных легковоспламеняющимися материалами. Пожарные и восстановительные поезда работают на месте для оперативного устранения последствий происшествия.
Пострадавшие и погибшие
В результате происшествия травмы средней степени тяжести получили члены локомотивной бригады — машинист и его помощник, которые были госпитализированы. Информации о пострадавших среди пассажиров или водителя грузового автомобиля на данный момент не поступало. Движение поездов на данном участке приостановлено. На Московской железной дороге для координации работ по устранению последствий инцидента создан оперативный штаб.
Водитель фуры, столкнувшейся с поездом в Смоленской области, по предварительным данным, погиб. Об этом сообщили в СК на транспорте.
Некоторые поезда отменяются из-за ДТП
В результате инцидента был отменен поезд №6705/6706 по маршруту Смоленск — Заольша. Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку по факту произошедшего. Установление личности водителя грузового автомобиля продолжается. «Следователи Брянского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на место происшествия на железной дороге в Руднянском районе Смоленской области. По данному факту проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.