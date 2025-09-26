Появилось новое видео с места крупного ДТП на перегоне Рудня — Голынки в Смоленской области, где грузовой поезд столкнулся с автомобилем, что привело к сходу 18 вагонов, 16 из которых загорелись. Кадры публикует Московская железная дорога.
«Пожарный поезд ликвидирует возгорание на месте ДТП на переезде в Смоленской области», — говорится в сообщении к видео. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. На место направлен пожарный поезд с тремя цистернами, содержащими 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя. Распространение огня локализовано, непострадавшие вагоны отцеплены и отправлены на соседнюю станцию. После тушения пожара начнутся восстановительные работы с участием четырех восстановительных поездов. Для координации действий создан оперативный штаб РЖД и МЖД.
Инцидент произошел утром 26 сентября, когда грузовой автомобиль выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора перед приближающимся поездом. Столкновение привело к сходу с рельсов 18 вагонов, из которых 16 опрокинулись: 12 цистерн с бензином и 4 вагона с пиломатериалами загорелись. Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось. Машинисту и его помощнику оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались.
