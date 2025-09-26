Власти Екатеринбурга закупят 1200 сухпайков на случай ЧП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый перечень запасов материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ подписан 26 сентября и опубликован на официальном сайте городской администрации.
«Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 08.06.2022 №1558 „О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования „город Екатеринбург“ изменение, изложив приложение №2 в новой редакции“, — говорится в документе.
Согласно пояснениям мэрии, главным новшеством стала замена прежнего продуктового набора на 1200 индивидуальных сухих пайков. Кроме того, в несколько раз сокращены запасы строительных материалов, а такие позиции, как шифер, рубероид и строительное стекло, полностью исключены из перечня.
В новую редакцию также вошли значительные сокращения средств индивидуальной защиты. Число защитных комбинезонов уменьшено с 2000 до 200 штук, дегазирующих таблеток — с 20 тысяч до 2 тысяч, а респираторов — с 99 до 45 штук. Из списка полностью убраны приборы для обнаружения ртути, противортутные респираторы, противогазы и мобильная лаборатория радиационного контроля. Вместе с тем, объемы товаров первой необходимости и вещевого имущества оставлены без изменений.
