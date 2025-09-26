26 сентября 2025

Помощь при банкротстве: у антимонопольщиков появились вопросы к юридической фирме из Перми

Пермское УФАС возбудило дело о незаконной рекламе юридических услуг в соцсети
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рекламу о банкротстве признали незаконной
Рекламу о банкротстве признали незаконной Фото:

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начало проверку по факту размещения рекламы юридических услуг в соцсети. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

«Реклама (в соцсети „ВКонтакте“ — прим. URA.RU) содержит информацию, которая не соответствует действительности и вводит потребителей в заблуждение. В отношении рекламодателя возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе», — написано в telegram-канале ведомства.

В сообщении компании указано, что граждане с совокупной задолженностью свыше 400 тысяч рублей могут воспользоваться исключительно судебной процедурой банкротства. Однако подобное утверждение противоречит действующему законодательству, которое предусматривает возможность внесудебного признания гражданина банкротом при аналогичных обстоятельствах. В случае подтверждения факта нарушения, юридическая фирма может быть привлечена к административной ответственности.

Ранее пермские антимонопольщики инициировали дело против сервиса «Яндекс Лавка» из-за недостоверной рекламы скидок. URA.RU уже писало, что они оказались недоступны в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начало проверку по факту размещения рекламы юридических услуг в соцсети. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства. «Реклама (в соцсети „ВКонтакте“ — прим. URA.RU) содержит информацию, которая не соответствует действительности и вводит потребителей в заблуждение. В отношении рекламодателя возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе», — написано в telegram-канале ведомства. В сообщении компании указано, что граждане с совокупной задолженностью свыше 400 тысяч рублей могут воспользоваться исключительно судебной процедурой банкротства. Однако подобное утверждение противоречит действующему законодательству, которое предусматривает возможность внесудебного признания гражданина банкротом при аналогичных обстоятельствах. В случае подтверждения факта нарушения, юридическая фирма может быть привлечена к административной ответственности. Ранее пермские антимонопольщики инициировали дело против сервиса «Яндекс Лавка» из-за недостоверной рекламы скидок. URA.RU уже писало, что они оказались недоступны в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...