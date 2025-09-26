Помощь при банкротстве: у антимонопольщиков появились вопросы к юридической фирме из Перми

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начало проверку по факту размещения рекламы юридических услуг в соцсети. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.
«Реклама (в соцсети „ВКонтакте“ — прим. URA.RU) содержит информацию, которая не соответствует действительности и вводит потребителей в заблуждение. В отношении рекламодателя возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе», — написано в telegram-канале ведомства.
В сообщении компании указано, что граждане с совокупной задолженностью свыше 400 тысяч рублей могут воспользоваться исключительно судебной процедурой банкротства. Однако подобное утверждение противоречит действующему законодательству, которое предусматривает возможность внесудебного признания гражданина банкротом при аналогичных обстоятельствах. В случае подтверждения факта нарушения, юридическая фирма может быть привлечена к административной ответственности.
Ранее пермские антимонопольщики инициировали дело против сервиса «Яндекс Лавка» из-за недостоверной рекламы скидок. URA.RU уже писало, что они оказались недоступны в регионе.
