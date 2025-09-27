Два российских аэропорта ограничили перелеты

В астраханском аэропорту Нариманово и волгоградском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения действуют с утра 27 сентября.
«Астрахань (Нариманово) и Волгоград введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщает telegram-канал «Представитель Росавиации». Там подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле специалистов.
По информации Росавиации, авиакомпании и пассажиры уже уведомлены о временных изменениях в расписании. Ведомство рекомендует заранее уточнять статус рейсов и возможные альтернативные маршруты. О сроках снятия ограничений пока не сообщается, решение будет приниматься по итогам оценки ситуации.
В Волгограде в ночь на 27 сентября сообщалось об отражении атаки двух дронов. Также накануне были задержаны десятки внутренних и международных рейсов в различных регионах страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.