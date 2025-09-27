В Казани введены временные ограничения на полеты самолетов

Причиной ограничений является обеспечение безопасности полетов, заявил Кореняко
Причиной ограничений является обеспечение безопасности полетов, заявил Кореняко

В аэропорту города Казань введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росаваиции Артем Кореняко.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Причиной временных ограничний назвали обеспечение безопасности полетов.

Ранее сообщалось об аналогичных введенных временных ограничниях в двух других авиагаванях. Среди них аэропорт Астрахани (Нариманово) и Волгограда. Причина названа та же — обеспечения безопасности полетов.

