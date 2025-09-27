Эксперты перечислили, с какими проблемами дачники скорее всего столкнутся с началом осени

Большинство российских дач сталкиваются с повышенными рисками в осенне-зимний период, когда владельцы длительно отсутствуют. Такого мнения придерживаются эксперты рынка недвижимости и представители страховых компаний. По их данным, именно в это время года дома чаще всего страдают от краж, аварий инженерных систем и негативного воздействия погодных факторов.
«Для дачи зима — настоящая проверка на прочность. Пока хозяева живут в городе, дом и участок оказываются один на один с морозами, снегопадами и сыростью. Нередко, вернувшись в дом весной, можно обнаружить целый набор проблем: от неисправных систем водоснабжения и отопления и проводки до плесени на стенах, предупреждает в беседе с РИА Новости менеджер по развитию сегментов DIY компании „Роквул“ Александр Коршунов.
В свою очередь начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности компании «Росгосстрах» Юлия Серова отметила, что больше всего зимой владельцы домов, как правило, боятся краж и незаконных проникновений, обрушения крыши под тяжестью большего количества снега и льда, а также подтопления дома и других построек на участке по весне». По данным страховщиков, чаще всего зимой происходят пожары (более 50% обращений), причиной которых становятся аварии электропроводки. На втором месте — повреждения от воды из-за разрыва труб или размораживания отопительных систем. Еще 13% страховых случаев связаны со стихийными бедствиями, а только 2% — с кражами.
Эксперты подчеркивают, что существенную часть проблем можно предотвратить правильной подготовкой дачи к зиме. Владелец компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский советует полностью сливать воду из систем водоснабжения и отопления, чтобы избежать их повреждения при замерзании. Руководитель направления «Домокомплекты» компании «Технониколь» Дмитрий Апанасенко рекомендует использовать незамерзающие жидкости и утеплять уличные трубопроводы. Для защиты электросети специалисты советуют полностью обесточить дом на время отсутствия, а также установить стабилизатор напряжения для предотвращения коротких замыканий и скачков в сети.
Ранее в России с наступлением холодов многие жители сталкивались с отсутствием отопления в квартирах и были вынуждены использовать обогреватели, поскольку начало отопительного сезона зависит от погодных условий. Также обсуждалась инициатива зонированного запуска отопления, при которой тепло сначала поступает в старые и аварийные дома, а затем — в современные, что требует модернизации коммунальных сетей.
