Обнаружен третий фигурант в отравлении жителей Ленобласти паленым алкоголем

Волк: в Ленобласти задержан третий фигурант массового отравления в Ленобласти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержан третий фигурант дела о массовом отравлении жителей Ленобласти спиртом
Задержан третий фигурант дела о массовом отравлении жителей Ленобласти спиртом Фото:
новость из сюжета
В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

В Ленинградской области задержан третий подозреваемый по делу о массовом отравлении жителей контрафактным алкоголем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Cотрудники полиции задержали 54-летнего жителя города Сланцы. В его гараже обнаружили емкости с жидкостью, предположительно содержащей спирт.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к реализации суррогатного алкоголя. Им оказался 54-летний житель города Сланцы. В его гараже обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией. Все они изъяты и направлены на экспертизу», — рассказали в МВД. Сообщение опубликовано в telegram-канале Волк.

В ведомстве уточнили, что фигурант проходил по делу о реализации суррогатного алкоголя, после которого ранее скончались и были госпитализированы жители Сланцевского района. Ранее по этому уголовному делу были задержаны двое жителей Сланцевского района: мужчина из деревни Гостицы и его знакомая из соседнего населенного пункта. Накануне скончались 19 человек. Следствие установило, что реализуемый алкоголь содержал метиловый спирт, что стало причиной массового отравления в Сланцевском районе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинградской области задержан третий подозреваемый по делу о массовом отравлении жителей контрафактным алкоголем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Cотрудники полиции задержали 54-летнего жителя города Сланцы. В его гараже обнаружили емкости с жидкостью, предположительно содержащей спирт. «В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к реализации суррогатного алкоголя. Им оказался 54-летний житель города Сланцы. В его гараже обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией. Все они изъяты и направлены на экспертизу», — рассказали в МВД. Сообщение опубликовано в telegram-канале Волк. В ведомстве уточнили, что фигурант проходил по делу о реализации суррогатного алкоголя, после которого ранее скончались и были госпитализированы жители Сланцевского района. Ранее по этому уголовному делу были задержаны двое жителей Сланцевского района: мужчина из деревни Гостицы и его знакомая из соседнего населенного пункта. Накануне скончались 19 человек. Следствие установило, что реализуемый алкоголь содержал метиловый спирт, что стало причиной массового отравления в Сланцевском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...