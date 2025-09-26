26 сентября 2025

В Тюмени легковушка сбила ребенка на велосипеде. Фото

Школьник пересекал дорогу по пешеходному переходу
Школьник пересекал дорогу по пешеходному переходу

В Тюмени вечером 26 сентября 11-летний ребенок ехал через дорогу по пешеходному переходу. Здесь его сбил автомобиль ВАЗ. Подробности ДТП сообщили в Госавтоинспекции региона.

Школьник получил травмы
Школьник получил травмы
Фото:

«?11-летний велосипедист сбит вчера вечером автомобилем ВАЗ на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Протозанова, 16 в Тюмени. Школьник ехал по „зебре“ на велосипеде, не спешившись», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ребенок получил травмы после столкновения. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

