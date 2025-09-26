Школьник пересекал дорогу по пешеходному переходу
В Тюмени вечером 26 сентября 11-летний ребенок ехал через дорогу по пешеходному переходу. Здесь его сбил автомобиль ВАЗ. Подробности ДТП сообщили в Госавтоинспекции региона.
Школьник получил травмы
«?11-летний велосипедист сбит вчера вечером автомобилем ВАЗ на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Протозанова, 16 в Тюмени. Школьник ехал по „зебре“ на велосипеде, не спешившись», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ребенок получил травмы после столкновения. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
