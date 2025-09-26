Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 сентября выступил на форуме уральской молодежи «УТРО», который проходит в Тюмени и в этом году посвящен теме «Молодые профессионалы России». Об этом сообщил telegram-канал «ПУЛ №74». Форум собрал более 500 участников со всего Уральского федерального округа и других регионов страны, а также представителей из дружественных государств.
«Форум „УТРО“ проводится ежегодно, объединяет активную молодежь всего Уральского федерального округа и не только. Приезжают ребята из многих регионов нашей страны. Я знаю, что в этом году есть ребята из дружественных стран. Форум „УТРО“ отличает то, что ребята не просто активные, они очень патриотичные, как раз задача форума — объединить молодежь из разных регионов. Они рассказывают о своих проектах, волонтерских, патриотических проектах. Мы их с удовольствием реализуем, в том числе и в Челябинской области. Поэтому от ребят я жду новых идей, новых инициатив, новых проектов, мы обязательно их реализуем в Челябинской области», — подчеркнул Алексей Текслер. Его слова приводит telegram-канал «ПУЛ №74».
В этом году в рамках форума организованы шесть площадок: «Разработчики» (Свердловская область), «Управленцы» (ХМАО), «Наставники» (Курганская область), «Исследователи» (Челябинская область), «Медиатехнологи» (Ямал) и «Профессионалы будущего» (Тюменская область). Площадка Челябинской области посвящена работе с информацией и аналитике. Здесь 90 участников, включая 17 молодых исследователей из региона, изучают современные методы анализа данных и решения профессиональных задач.
Был презентован выставочный павильон «Танкоград: броня Победы», где участники могут познакомиться с историей Челябинска в годы Великой Отечественной войны через интерактивные экспозиции. Также Алексей Текслер принял участие в панельной сессии «Уроки истории от губернаторов УрФО», на которой рассказал о преемственности поколений, участии волонтеров в помощи военным, восстановлении освобожденных территорий Донбасса и развитии атомной энергетики на Южном Урале. Он отметил вклад областных предприятий в поддержку армии и сообщил о восстановительных работах в Волновахе, Ясиноватой и Авдеевке.
«Регион оказывает непосредственную помощь оборудованием нашим военным. Наш регион активно помогает восстанавливать Волноваху, Ясиноватую и с прошлого года освобожденную Авдеевку. Мы гордимся этим. Уже десятки новых объектов построено или отремонтировано в этих городах», — рассказал Алексей Текслер.
Кроме того, глава региона напомнил, что на Южном Урале работают три атомных города — Озерск, Снежинск и Трехгорный. Атомная энергетика остается одной из ключевых отраслей развития области и будет отмечена на Дне работника атомной промышленности 28 сентября.
