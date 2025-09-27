Выяснилось, какую фамилию взяла Маша Распутина после свадьбы в 61 год

Маша Распутина принимает поздравления со свадьбой: легендарная артистка вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова, с которым прожила 25 лет. В беседе с корреспондентами URA.RU супруг звезды рассказал, какая фамилия у Распутиной после заключения брака.
«Мария хотела взять мою фамилию, но в итоге решила оставить свою, — признается Виктор Евстафьевич. — Потому что в противном случае началась бы большая возня: нужно было бы менять все документы. Поэтому мы, посовещавшись, решили, что она останется со своей фамилией».
А вот штамп в паспорте Маша поставила, продолжает супруг звезды. «По нынешним правилам, оказывается, их разрешается не ставить. Мария, когда узнала об этом, сказала: „Штамп надо ставить. Раз мы заключили брак, штамп должен стоять“. Так что теперь в наших паспортах официальные штампы».
Виктор Евстафьевич уверяет, что с каждым Новым годом совместной жизни их отношения с Распутиной становятся только крепче. А после свадьбы они еще больше изменились. «Жена стала любить меня еще больше», — говорит довольный супруг.
К слову, медового месяца у молодоженов фактически не было. Сразу после известия о свадьбе Маша Распутина отправилась в Санкт-Петербург, где выступила на юбилейных концертах поэтессы Ларисы Рубальской. Окружающие отметили: свадьба положительным образом сказалась на эмоциональном состоянии звезды. С лица Распутиной не сходит улыбка: такой счастливой и довольной ее не видели уже давно. В Санкт-Петербурге Мария представила две новинки — абсолютно новые композиции.
Напомним, свадьба Маши Распутиной прошла в обстановке строгой секретности: о том, что певица собирается узаконить отношения, знали лишь несколько ее близких друзей. Певица не хотела привлекать внимания к росписи, так как считает, что сейчас не время веселиться и устраивать шумные вечеринки. Именно поэтому после похода в ЗАГС молодожены ограничились застольем в кругу самых близких друзей.
