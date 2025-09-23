Муж Распутиной рассказал, почему четверть века тянул с официальным браком

23 сентября 2025

Певица Маша Распутина официально оформила отношения с продюсером и предпринимателем Виктором Захаровым после 25 лет совместной жизни. Новоиспеченный супруг артистки рассказал журналистам, что тянул с браком из-за плотного графика Распутиной. 

«Честно говоря, мы особо и не рвались в ЗАГС, чтобы оформить отношения. Больше 20 лет мы вместе, любим друг друга, и печать в паспорте ничего не поменяла бы. Но мы на семейном совете подумали и решили сделать это. Люди и в 80 лет узаконивают отношения. В этом нет ничего странного», — рассказал Захаров в беседе с «Общественной Службой Новостей». Решение узаконить отношения пара приняла спустя четверть века совместной жизни. 

Торжество прошло в узком семейном кругу без пышных празднований. Захаров пояснил, что они с супругой отказались от масштабного банкета и приглашения большого количества гостей. Скромная церемония прошла только с самыми близкими людьми. По словам Захарова, ни он, ни Распутина не стремились к публичности, а пышному празднику предпочли камерную обстановку.

Маша Распутина и Виктор Захаров вместе более 25 лет, у них есть дочь Мария. В 1999 году пара венчалась в церкви, однако официальный брак тогда не заключили: Захаров на тот момент состоял в другом браке. Только сейчас супруги решили оформить свои отношения официально.

