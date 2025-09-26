Жителей Челябинской области предупредили о снеге и гололеде в ближайшие дни

Жителей Челябинской области предупредили о резком ухудшении погоды. По данным ведомства, днем 28 сентября в области ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, а в горных районах возможно временное образование снежного покрова. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства общественной безопасности, размещенном в его telegram-канале.
«Дожди, переходящие в мокрый снег, в горах местами установление временного снежного покрова ожидаются на территории Челябинской области днем 28 сентября. Автомобилистам рекомендуется использовать шины по сезону, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения», — сообщили в telegram-канале Министерства общественной безопасности.
Кроме того, жителей Челябинской области призвали не оставлять детей без присмотра и быть внимательными возле линий электропередач, так как возможен обрыв проводов из-за непогоды. Для экстренных случаев указаны телефоны оперативных служб 101 и 112.
Ранее о резком похолодании в воскресенье, 28 сентября, предупредили метеорологи. В ночь на понедельник и вторник ожидается понижение температуры воздуха до минус двух — минус пяти градусов.
