26 сентября 2025

Жителей Челябинской области предупредили о снеге и гололеде в ближайшие дни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцев предупредили о резком ухудшении погоды
Челябинцев предупредили о резком ухудшении погоды Фото:

Жителей Челябинской области предупредили о резком ухудшении погоды. По данным ведомства, днем 28 сентября в области ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, а в горных районах возможно временное образование снежного покрова. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства общественной безопасности, размещенном в его telegram-канале. 

«Дожди, переходящие в мокрый снег, в горах местами установление временного снежного покрова ожидаются на территории Челябинской области днем 28 сентября. Автомобилистам рекомендуется использовать шины по сезону, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения», — сообщили в telegram-канале Министерства общественной безопасности.

Кроме того, жителей Челябинской области призвали не оставлять детей без присмотра и быть внимательными возле линий электропередач, так как возможен обрыв проводов из-за непогоды. Для экстренных случаев указаны телефоны оперативных служб 101 и 112.

Ранее о резком похолодании в воскресенье, 28 сентября, предупредили метеорологи. В ночь на понедельник и вторник ожидается понижение температуры воздуха до минус двух — минус пяти градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Челябинской области предупредили о резком ухудшении погоды. По данным ведомства, днем 28 сентября в области ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, а в горных районах возможно временное образование снежного покрова. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства общественной безопасности, размещенном в его telegram-канале.  «Дожди, переходящие в мокрый снег, в горах местами установление временного снежного покрова ожидаются на территории Челябинской области днем 28 сентября. Автомобилистам рекомендуется использовать шины по сезону, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения», — сообщили в telegram-канале Министерства общественной безопасности. Кроме того, жителей Челябинской области призвали не оставлять детей без присмотра и быть внимательными возле линий электропередач, так как возможен обрыв проводов из-за непогоды. Для экстренных случаев указаны телефоны оперативных служб 101 и 112. Ранее о резком похолодании в воскресенье, 28 сентября, предупредили метеорологи. В ночь на понедельник и вторник ожидается понижение температуры воздуха до минус двух — минус пяти градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...