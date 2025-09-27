В Петербурге пенсионерка погибла при пожаре в день продажи квартиры мошенникам

В Кировском районе Санкт-Петербурга 60-летняя пенсионерка погибла при пожаре в собственной квартире на проспекте Ветеранов, 95. Трагедия произошла 26 сентября, вскоре после того, как женщина отказалась освободить жилплощадь для нового владельца.
«Жительница Кировского района погибла в своей квартире после отказа освободить жилплощадь для нового собственника. Труп 60-летней женщины обнаружили пожарные после того, как вскрыли дверь», — сообщила «Фонтанка». По информации издания, накануне днем сотрудник пожарной части обратился в полицию из-за сильного задымления в квартире. После вскрытия двери спасатели обнаружили тело пенсионерки с ожогами на обгоревшем диване. На место выехала следственно-оперативная группа.
По данным следствия, около двух недель назад петербурженка сообщила в полицию о мошеннических действиях при продаже квартиры. После сделки она осталась без жилья и средств. Новая собственница — 38-летняя жительница Санкт-Петербурга — пришла в квартиру 26 сентября и потребовала освободить помещение. Бывшая хозяйка отказалась покидать жилье. Вскоре в квартире начался пожар. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.