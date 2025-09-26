Путин отметил наградами сразу одиннадцать специалистов из ХМАО

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания, а также удостоил медалей более десяти специалистов и руководителей различных компаний из ХМАО. Соответсвующий указ опубликован на портале правовой информации.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом за „Доблестный труд“ Минзянова Эдуарда Расыховича — электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования сервисного центра „Урайэнергонефть“ Западно-Сибирского регионального управления ООО „Лукойл-Энергосети“, ХМАО-Югра. Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени наградить Баталова Дмитрия Альфатовича — генерального директора ООО „Спецпромсервис“, ХМАО-Югра», — гласит текст указа. Документ опубликован 26 сентября 2025 года.
Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Сергей Бобков — оператор по добыче нефти и газа «Лангепаснефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь» и Валентина Горбатовская — старший продавец АЗС по ХМАО и ЯНАО ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт». Эта же награда досталась Гузель Нечаевой, Ларисе Суслопаровой, Разифе Хаматнуровой и Рафаилю Юсупову. Все они являются работниками подразделений компании «Лукойл».
Почетного звания «Заслуженный геолог Российской Федерации» удостоены Альбина Гарипова и Луиза Наумова. Электрогазосварщик «Когалымнефтегаз» Олег Барахте награжден почетным званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».
