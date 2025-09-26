26 сентября 2025

Путин отметил наградами сразу одиннадцать специалистов из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Указ подписан Путиным 26 сентбря
Указ подписан Путиным 26 сентбря Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания, а также удостоил медалей более десяти специалистов и руководителей различных компаний из ХМАО. Соответсвующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом за „Доблестный труд“ Минзянова Эдуарда Расыховича — электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования сервисного центра „Урайэнергонефть“ Западно-Сибирского регионального управления ООО „Лукойл-Энергосети“, ХМАО-Югра. Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени наградить Баталова Дмитрия Альфатовича — генерального директора ООО „Спецпромсервис“, ХМАО-Югра», — гласит текст указа. Документ опубликован 26 сентября 2025 года.

Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Сергей Бобков — оператор по добыче нефти и газа «Лангепаснефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь» и Валентина Горбатовская — старший продавец АЗС по ХМАО и ЯНАО ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт». Эта же награда досталась Гузель Нечаевой, Ларисе Суслопаровой, Разифе Хаматнуровой и Рафаилю Юсупову. Все они являются работниками подразделений компании «Лукойл».

Почетного звания «Заслуженный геолог Российской Федерации» удостоены Альбина Гарипова и Луиза Наумова. Электрогазосварщик «Когалымнефтегаз» Олег Барахте награжден почетным званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания, а также удостоил медалей более десяти специалистов и руководителей различных компаний из ХМАО. Соответсвующий указ опубликован на портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом за „Доблестный труд“ Минзянова Эдуарда Расыховича — электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования сервисного центра „Урайэнергонефть“ Западно-Сибирского регионального управления ООО „Лукойл-Энергосети“, ХМАО-Югра. Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени наградить Баталова Дмитрия Альфатовича — генерального директора ООО „Спецпромсервис“, ХМАО-Югра», — гласит текст указа. Документ опубликован 26 сентября 2025 года. Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Сергей Бобков — оператор по добыче нефти и газа «Лангепаснефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь» и Валентина Горбатовская — старший продавец АЗС по ХМАО и ЯНАО ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт». Эта же награда досталась Гузель Нечаевой, Ларисе Суслопаровой, Разифе Хаматнуровой и Рафаилю Юсупову. Все они являются работниками подразделений компании «Лукойл». Почетного звания «Заслуженный геолог Российской Федерации» удостоены Альбина Гарипова и Луиза Наумова. Электрогазосварщик «Когалымнефтегаз» Олег Барахте награжден почетным званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...