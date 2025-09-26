26 сентября 2025

Кризис какао-бобов ударил по карману пермских сладкоежек

Кондитерские изделия в Прикамье за год подорожали на 10%
Пермяки экономят, но продолжают покупать шоколад и конфеты
Средняя стоимость кондитерских изделий в Пермском крае выросла на 10% за год из-за глобального подорожания какао-порошка и сырья, при этом спрос на сладости продолжает увеличиваться. Об этом сообщают эксперты аналитического центра «Чек Индекс».

«В Пермском крае средняя цена кондитерских изделий в 2025 году достигла 363 рублей, показав рост на 10% за год. Наибольшее подорожание зафиксировано на шоколад и торты. Рост цен связан с неурожаем какао-бобов в Западной Африке, подорожанием сливочного масла на 15-20% и увеличением стоимости сахара примерно на такой же процент», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» и экспертов.

Несмотря на это, число покупок кондитерских изделий в Прикамье за год выросло на 3%. При этом интересы аудитории изменились. Пермяки стали чаще покупать небольшие десерты, такие как бенто-тортики, вместо многоярусных тортов. Сохраняется спрос на премиальные сладости стоимостью от 1,5 до 2 тысяч рублей, включая дубайский шоколад и десерт «Волосы ангела».

