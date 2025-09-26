26 сентября 2025

В ЯНАО загорелся строящийся склад

Склад горел на станции Фарафонтьевская
Склад горел на станции Фарафонтьевская

В Пуровском районе ЯНАО вечером 26 сентября произошел пожар в строящемся здании склада. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

«В Пуровском районе на станции Фарафонтьевская произошло возгорание в отдельно строящем складе. В результате пожара повреждено наружная часть стены и кровля склада на общей площади 100 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Также закопчены три дорожные цистерны и автомобиль КАМАЗ. Пострадавших нет.

