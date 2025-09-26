В ЯНАО загорелся строящийся склад

Склад горел на станции Фарафонтьевская
В Пуровском районе ЯНАО вечером 26 сентября произошел пожар в строящемся здании склада. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров.
«В Пуровском районе на станции Фарафонтьевская произошло возгорание в отдельно строящем складе. В результате пожара повреждено наружная часть стены и кровля склада на общей площади 100 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Новом Уренгое загорелось административное здание
Также закопчены три дорожные цистерны и автомобиль КАМАЗ. Пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!