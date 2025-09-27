Концертный продюсер Дмитрий Сараев скончался на 54-м году жизни после полученного ранения в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Все это время мужчина проходил лечение, однако врачи не смогли ему помочь.
В ходе нападения террористов на «Крокус» 22 марта 2024 года Сараев находился в очереди на концерт группы «Пикник». Сразу после происшествия он не ощутил боли от выстрела в спину. Однако уже дома заметил, что его куртка и рюкзак были прострелены. Позднее из его спины была извлечена пуля.
Дмитрий Сараев является основателем концертных компаний RIFF agency и Space RIFF. Под руководством этих агентств в России были проведены дебютные концерты таких коллективов, как Dream Theater, Sons of Apollo и Asia. Кроме того, он брал интервью у певицы Дианы Арбениной, а также лидеров групп Depeche Mode и Scorpions. Сараев также являлся активистом Звездного городка в Подмосковье. Подробности из жизни 150-й жертвы теракта в «Крокусе» — в материале URA.RU.
Между космосом и роком
Дмитрий «Космич» Сараев являлся основателем концертных агентств RIFF agency и Space RIFF. Он также работал журналистом, занимался организацией мероприятий. Мужчина родился в поселке Звездный городок в Подмосковье. Его отец трудился в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Поэтому, помимо любви к музыке, Дмитрий являлся также и популяризатором космонавтики.
В ходе своей профессиональной деятельности Сараев беседовал с рядом выдающихся личностей, среди которых певица Диана Арбенина, а также лидеры групп Depeche Mode, Scorpions и другие известные представители музыкальной сцены. При его содействии в России состоялись выступления таких мировых исполнителей, как Дидье Маруани, Билли Айдол и целого ряда других зарубежных звезд.
Сараев также общался и с космонавтами. В частности, с Алексеем Леоновым и с Сергеем Кудь-Сверчковым. В своих интервью Дмитрий не стеснялся сравнивать космос и музыку. К примеру, в общении с Кудь-Сверчковым он задал космонавту вопрос о том, «что нужно сделать сегодня, чтобы стать такой же суперзвездой, как Юрий Гагарин или Элвис Пресли».
Роковой день
Выступление группы «Пикник» должно было состояться 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл». Поскольку организация концертов была для Дмитрия одним из любимых дел, он решил посетить мероприятие вместе с подругой.
Послушать выступление группы в тот день пришло много зрителей. Сараев находился в одной из многочисленных очередей. Мужчина хорошо запомнил момент, когда все изменилось. На часах было 19:57.
«Я стоял в очереди на билетный контроль. И где-то в 19:57 услышал громкие хлопки так называемые — это выстрелы были. И далее ситуация начала развиваться лавинообразно, очень быстро. Падали замертво люди, и я видел ранения пулевые в голову — женщины, мужчины. Люди падали, на них наступали те, кто пытался прорваться вперед к стеклу, подальше от эпицентра стрельбы», — вспоминал концертный директор.
В течение некоторого времени Сараев скрывался от террористов за угловой балкой. Однако находившиеся поблизости люди вытолкнули его из этого укрытия.
«В этот момент почувствовал очень сильный удар в спину — тупой, но без боли, просто он был какой-то ни с чем не сравнимый сильный удар в спину. Я подумал, что меня убили, и я сейчас буду терять сознание. Но не почувствовал ни боли, ни липкости крови на спине», — рассказал Дмитрий.
Продюсер поспешил к выходу и, чтобы покинуть здание, разбил окно. По его словам, находившиеся рядом с ним люди погибли. Самому ему удалось спастись и вернуться домой, где он обнаружил следы от выстрелов на своем рюкзаке и кожаной куртке.
Позже, уже во время визита в больницу, выяснилось, что у него в спине находилась пуля длиной около двух сантиметров. Врачи успешно извлекли ее. Сараев называл 22 марта своим вторым днем рождения. После чего начался курс реабилитации.
Как «Космич» боролся за жизнь
Все это время мужчина продолжал лечение. Однако, несмотря на усилия врачей, его состояние оставалось критическим. В мае Дмитрию исполнилось 53 года. 26 сентября мужчина скончался.
«Сегодня ночью завершил свой жизненный путь житель Звездного городка Дмитрий Ильич Сараев. Дмитрий был неординарным, талантливым и творческим человеком, неравнодушным жителем и патриотом Звездного городка. Благодаря его стараниям ряд популярных артистов посещали наше муниципальное образование с замечательными концертными программами», — сказано в сообщении telegram-канала «Звездный городок».
Глава городского округа Евгений Баришевский выразил соболезнования в связи с кончиной продюсера. Он также раскрыл, как в Звездном городке называли Сараева.
«Большая утрата для Звездного городка. <...> Покойся с миром, Космич», — написал Баришевский в своем telegram-канале.
Дата и место прощания с Дмитрием Сараевым станут известны позже. На данный момент журналист стал 150-й жертвой трагедии в «Крокусе». Кроме того, в результате трагедии пострадали более 600 человек. Расследование и судебные слушания по делу продолжаются до сих пор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.