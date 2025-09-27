Мэр Кургана Науменко: в ЦПКиО планируется открыть дорожки для катания на коньках

Дорожки для катания на коньках планируют открыть в Кургане к Новому году в ЦПКиО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане к Новому году планируют оборудовать новое место для катания на коньках
В Кургане к Новому году планируют оборудовать новое место для катания на коньках Фото:

В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха к новогодним праздникам планируют открыть дорожки для катания на коньках. Об этом сообщил мэр Антон Науменко. 

«В ЦПКиО с администрацией парка обсудили организацию летнего и зимнего отдыха горожан. Есть идея залить на Новый год здесь дорожки для катания на коньках. Поручил отработать эти вопросы администрации парка», — написал Науменко в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось о планах сделать дополнительные парковочные места для машин возле ЦПКиО. Власти рассмотрят вопрос о возможности парковки в районе бывшего павильона «Флора».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха к новогодним праздникам планируют открыть дорожки для катания на коньках. Об этом сообщил мэр Антон Науменко.  «В ЦПКиО с администрацией парка обсудили организацию летнего и зимнего отдыха горожан. Есть идея залить на Новый год здесь дорожки для катания на коньках. Поручил отработать эти вопросы администрации парка», — написал Науменко в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о планах сделать дополнительные парковочные места для машин возле ЦПКиО. Власти рассмотрят вопрос о возможности парковки в районе бывшего павильона «Флора».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...