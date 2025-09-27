Мэр Кургана Науменко: в ЦПКиО планируется открыть дорожки для катания на коньках

В Кургане к Новому году планируют оборудовать новое место для катания на коньках
В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха к новогодним праздникам планируют открыть дорожки для катания на коньках. Об этом сообщил мэр Антон Науменко.
«В ЦПКиО с администрацией парка обсудили организацию летнего и зимнего отдыха горожан. Есть идея залить на Новый год здесь дорожки для катания на коньках. Поручил отработать эти вопросы администрации парка», — написал Науменко в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось о планах сделать дополнительные парковочные места для машин возле ЦПКиО. Власти рассмотрят вопрос о возможности парковки в районе бывшего павильона «Флора».
