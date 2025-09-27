Shot: стилист Инстасамки нажился на команде Анны Asti

Овечкина обвиняют в том, что он не закупил одежду для съемок клипа «Царица»
Овечкина обвиняют в том, что он не закупил одежду для съемок клипа «Царица» Фото:

Стилист блогерши и певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) Николай Овечкин оказался в центре скандала из-за обвинений в мошенничестве во время съемок клипа «Царица» певицы Анны Asti (Анна Дзюба). Об этом сообщила стилистка Александра Панаитова.

«Во время съемок ролика к известному хиту „Теперь он пьяный по твоей вине“, Овечкин просто пропал, хотя должен был давать деньги на закупку образов, так как они работали в паре», — сказала Панаитова. Ее слова передает telegram-канал Shot.

В результате Панаитовой пришлось из собственных средств выделить один миллион рублей на приобретение одежды для участников съемок клипа. Александр Овечкин в беседе с журналистами, сообщил, что не намерен давать комментарии по поводу выдвинутых в его адрес обвинений.

Ранее Инстасамка выступила с публичным обвинением в адрес известного стилиста Николая Овечкина, заявив, что он незаконно присвоил порядка 3 миллионов рублей, выделенных на создание ее видеоклипа «BOSS». Представитель артистки Максим Столяров в разговоре с URA.RU сообщил, что в настоящее время Овечкин предпринимает попытки восстановить свою репутацию в глазах общественности, распространяя среди клиентов недостоверную информацию о якобы урегулированном конфликте с Зотеевой.

