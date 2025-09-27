Врет клиентам, на связь не выходит: известный стилист «кинул» Инстасамку на миллионы

Скандал, в который оказалась втянута певица Инстасамка (Дарья Зотеева), обрастает новыми подробностями. Стилист Николай Овечкин, кинувший артистку на 3 млн рублей, сейчас в срочном порядке пытается реабилитироваться перед лицом общественности и врет клиентам о якобы зарытом топоре войны с Дарьей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил представитель певицы Максим Столяров.
«Приходит информация от его текущих клиентов, что он им сообщает, что ситуация с Инстасамкой решена. Понятно, что он это делает, чтобы их сохранить. Но в реальности ситуация не решена, денег никто никому не отдал. То, что он сейчас давал комментарии и что написал — полная бредятина. Он просто всех кормил завтраками и не пытался договориться. Мы его ждали месяц», — рассказывает Столяров.
Стилист Николай Овечкин, по словам певицы, обманул ее команду на 3 млн рублей, которые не собирается возвращать. Кроме того, бывший стилист Анны Асти и Zivert выставил Инстасамке счет на годовой контракт в 18 млн рублей — и эта сумма включала в себя только его гонорар. Спустя месяц попыток урегулировать конфликт, Дарья предала его огласке.
После обнародования ситуации Овечкин, по словам представителя звезды, перестал выходить с ними на связь, хотя и просматривает сообщения. Сейчас появляется все больше обманутых клиентов стилиста, которые также готовы присоединиться к коллективному иску звезды.
«Пострадавших оказалось много за пределами нашего с ним касания в работе. Иск и заявление будут поданы и в правоохранительные органы, и в суд. В целом — это неприятный опыт», — резюмировал представитель исполнительницы.
Сам Овечкин заявил, что сложившейся ситуацией занимаются юристы, в связи с этим он якобы не может давать публичные комментарии.
На этого стилиста Дарья обратила внимание после его интервью Ксении Собчак, в котором он рассказал о сотрудничестве с топовыми артистками российской эстрады. В Сети уже шутят, что в деле «проклятие Собчак».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.