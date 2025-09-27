Московский адвокат пытался заработать на продаже наркотиков

В Москве задержан адвокат, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.
«В Москве задержан адвокат, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале столичного СК.
Следствие установило, что не позднее 26 августа обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, приобрел жидкость массой 82 109 граммов, в составе которой, согласно экспертному заключению, был обнаружен наркотик. Впоследствии, с целью последующей реализации, он расфасовал данное вещество по пяти канистрам и спрятал их в тайнике на территории Московской области. Однако реализовать задуманное ему не удалось — канистры были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов.
В результате выяснилось, что задержанным оказался член адвокатской палаты Московской области. В данный момент следователи продолжают расследование уголовного дела.
Полиция задержала 44-летнего жителя Санкт-Петербурга, который устроил подпольное производство наркотиков в Ломоносовском районе Ленинградской области. По данным правоохранителей, он поставил на своем участке оборудование для выращивания и изготовления запрещенных веществ. Среди техники были мощные ультрафиолетовые лампы, современная вентиляция с фильтрами и система автоматического полива. Против мужчины возбудили уголовное дело, его отправили под арест, передает 360.ru.
