В Башкирии, выдававший себя за полицейского, расстрелял людей из-за музыки. Видео
В Башкортостане неизвестный открыл огонь по отдыхающим на пляже из-за громкой музыки
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
В Кармаскалинском районе Башкортостана мужчина, представившийся сотрудником полиции, открыл стрельбу по отдыхающим из-за громкой музыки у Голубого озера. Информация об этом поступила в URA.RU. Люди получили ранения и намерены обратиться с заявлением в полицию.
По словам потерпевшего Владислава, конфликт начался после того, как он с друзьями включил музыку на пляже. К ним со стороны базы отдыха подошли двое полуголых мужчин и потребовали покинуть территорию.
Один из них начал размахивать удостоверением МВД и говорил, что компания нарушает порядок. После словесной перепалки, один достал пистолет и начал стрелять и брызгать перцовым баллончиком.
В результате стрельбы Владислав получил огнестрельные ранения копчика и ноги, его друг — повреждения позвоночника и кисти. Пострадавшие готовятся подать заявление в правоохранительные органы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.