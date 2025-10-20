Логотип РИА URA.RU
В Башкирии, выдававший себя за полицейского, расстрелял людей из-за музыки. Видео

20 октября 2025 в 15:12
В Башкортостане неизвестный открыл огонь по отдыхающим на пляже из-за громкой музыки

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Кармаскалинском районе Башкортостана мужчина, представившийся сотрудником полиции, открыл стрельбу по отдыхающим из-за громкой музыки у Голубого озера. Информация об этом поступила в URA.RU. Люди получили ранения и намерены обратиться с заявлением в полицию.

По словам потерпевшего Владислава, конфликт начался после того, как он с друзьями включил музыку на пляже. К ним со стороны базы отдыха подошли двое полуголых мужчин и потребовали покинуть территорию.

Один из них начал размахивать удостоверением МВД и говорил, что компания нарушает порядок. После словесной перепалки, один достал пистолет и начал стрелять и брызгать перцовым баллончиком.

В результате стрельбы Владислав получил огнестрельные ранения копчика и ноги, его друг — повреждения позвоночника и кисти. Пострадавшие готовятся подать заявление в правоохранительные органы.

