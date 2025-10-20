В Башкортостане неизвестный открыл огонь по отдыхающим на пляже из-за громкой музыки Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Кармаскалинском районе Башкортостана мужчина, представившийся сотрудником полиции, открыл стрельбу по отдыхающим из-за громкой музыки у Голубого озера. Информация об этом поступила в URA.RU. Люди получили ранения и намерены обратиться с заявлением в полицию.

По словам потерпевшего Владислава, конфликт начался после того, как он с друзьями включил музыку на пляже. К ним со стороны базы отдыха подошли двое полуголых мужчин и потребовали покинуть территорию.

Один из них начал размахивать удостоверением МВД и говорил, что компания нарушает порядок. После словесной перепалки, один достал пистолет и начал стрелять и брызгать перцовым баллончиком.

