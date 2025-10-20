Минфин рассказал, в чем россиянам лучше хранить сбережения

Золото станет хорошим выбором для долгосрочных инвестиций Фото: Анна Майорова © URA.RU

Замминистра финансов России Алексей Моисеев порекомендовал гражданам хранить краткосрочные сбережения в рублях на банковских вкладах, а для долгосрочных целей выбирать облигации федерального займа (ОФЗ) и золото. О своих рекомендациях Моисеев рассказал журналистам на церемонии запуска торгов физическим золотом на Санкт-Петербургской бирже.





«Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, а что касается золота, то я бы отнес в ту же категорию, что и вклад, то есть более долгосрочное вложение, не надо там пытаться торговать каждый день, потому что транзакционные издержки и лишние убытки будут выше», — подчеркнул Моисеев. Он добавил, что ОФЗ также подходят для долгосрочных вложений.