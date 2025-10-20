Минфин рассказал, в чем россиянам лучше хранить сбережения
Золото станет хорошим выбором для долгосрочных инвестиций
Замминистра финансов России Алексей Моисеев порекомендовал гражданам хранить краткосрочные сбережения в рублях на банковских вкладах, а для долгосрочных целей выбирать облигации федерального займа (ОФЗ) и золото. О своих рекомендациях Моисеев рассказал журналистам на церемонии запуска торгов физическим золотом на Санкт-Петербургской бирже.
«Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, а что касается золота, то я бы отнес в ту же категорию, что и вклад, то есть более долгосрочное вложение, не надо там пытаться торговать каждый день, потому что транзакционные издержки и лишние убытки будут выше», — подчеркнул Моисеев. Он добавил, что ОФЗ также подходят для долгосрочных вложений.
Запуск торгов физическим золотом на Петербургской бирже состоялся в рамках соглашения о взаимодействии между площадкой и АО «Гознак» для развития биржевого рынка драгоценных металлов. Согласно информации Минфина, новый инструмент позволит гражданам напрямую приобретать золото в слитках через биржу, что ранее было доступно только юридическим лицам и профессиональным инвесторам. Ранее эксперты отмечали, что в последнем квартале 2025 года на фоне снижения ключевой ставки до 17% открылись новые возможности для инвестирования, особенно в облигации федерального займа и золото. По данным финансистов, доходность ОФЗ достигала 14–15% годовых, а золото обновило исторический максимум, что делало эти инструменты привлекательными для долгосрочного сбережения средств.
