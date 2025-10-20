В Кремле осудили Киев за постоянную смену позиций
Песков заявил о противоречивой позиции Киева по урегулированию конфликта
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал непоследовательную позицию украинского руководства, которая, по его словам, серьезно затрудняет процесс урегулирования конфликта. Об этом он сообщил в ходе конференц-колла с журналистами.
«Видим весьма противоречивые заявления из Киева. Позиция полна противоречий. Все это не способствует урегулированию процесса», — сообщил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
Песков обратил внимание на противоречивую риторику, исходящую из Киева, где заявления о готовности к диалогу сочетаются с продлением военного положения и различными трактовками территориальных вопросов. По словам представителя Кремля, такая непоследовательность создает серьезные препятствия для ведения конструктивных переговоров.
Как подчеркнул Песков, Россия продолжает диалог с американскими партнерами по украинскому урегулированию, ведется интенсивная работа. Однако постоянно меняющаяся позиция Киева, по оценке Кремля, не способствует прогрессу на этом направлении.
Ранее Дмитрий Песков уже отмечал, что отказ Киева от переговоров и пассивная позиция украинского руководства ухудшают ее позиции и затрудняют урегулирование конфликта. По его словам, Россия ведет военные действия для обеспечения своей безопасности и устранения первопричин противостояния, а диалог с западными странами продолжается, несмотря на разногласия.
