В Кремле осудили Киев за постоянную смену позиций

Песков заявил о противоречивой позиции Киева по урегулированию конфликта Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал непоследовательную позицию украинского руководства, которая, по его словам, серьезно затрудняет процесс урегулирования конфликта. Об этом он сообщил в ходе конференц-колла с журналистами.

«Видим весьма противоречивые заявления из Киева. Позиция полна противоречий. Все это не способствует урегулированию процесса», — сообщил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

Песков обратил внимание на противоречивую риторику, исходящую из Киева, где заявления о готовности к диалогу сочетаются с продлением военного положения и различными трактовками территориальных вопросов. По словам представителя Кремля, такая непоследовательность создает серьезные препятствия для ведения конструктивных переговоров.

Продолжение после рекламы

Как подчеркнул Песков, Россия продолжает диалог с американскими партнерами по украинскому урегулированию, ведется интенсивная работа. Однако постоянно меняющаяся позиция Киева, по оценке Кремля, не способствует прогрессу на этом направлении.