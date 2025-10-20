Михаил Боярский заявил о конце карьеры драматического актера

Михаил Боярский объявил о завершении драматической карьеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Народный артист России Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей драматической карьеры. Легендарный актер, известный по роли Д'Артаньяна в культовом фильме, сообщил о своем решении во время творческой встречи со зрителями в театре имени Ленсовета.

«Я закончил свою драматическую карьеру. Я много работал, больше полувека. Мне 76 лет в декабре будет. Все, что мог, я совершил», — заявил Боярский, отвечая на вопросы поклонников о новых проектах, передает «КП-Петербург».

Актер пояснил, что ориентировался на решение Алисы Фрейндлих, которая недавно завершила сценическую карьеру. Несмотря на возражения зрителей, называвших его «мальчиком» в сравнении с 90-летней Фрейндлих, Боярский остался непреклонен. Он сравнил актерскую профессию со спортом, отметив, что «не прыгнешь выше того, что прыгал раньше».

Продолжение после рекламы

При этом завершение драматической карьеры не означает полного ухода со сцены. В текущем театральном сезоне Боярский продолжает участвовать в спектакле «Театральный роман» по Булгакову, где играет роль Генерального секретаря, а также появляется в коротком эпизоде в постановке «Ромео и Джульетта».