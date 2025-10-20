Кремль — URA.RU: Россия выступает против давления Европы на Иран
Россия выступает против далвения европейцев на Иран, заявил Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия выступает против давления Запада на Иран. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о стремлении европейских стран восстановить санкции против Тегерана.
«Россия, безусловно, готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях. Иран — это наш партнер, и наши отношения весьма динамично развиваются. Мы будем делать это и впредь. Ситуация с всеобъемлющим документом очень сложная. Неконструктивная позиция европейцев, конечно же, ведет к тому, что она становится еще сложнее день ото дня. Мы считаем, что нужно вести переговоры всем, конечно. Нет никаких оснований для оказания чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну Иран», — сказал Песков.
Ранее МИД Ирана в ответ на попытки европейских стран вернуть санкции Совбеза ООН заявил, что все ограничения по иранской ядерной программе считаются прекращенными, так как истек срок Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию. В этом Иран поддержали Россия и Китай.
