Кремль — URA.RU: Россия выступает против давления Европы на Иран

«Россия, безусловно, готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях. Иран — это наш партнер, и наши отношения весьма динамично развиваются. Мы будем делать это и впредь. Ситуация с всеобъемлющим документом очень сложная. Неконструктивная позиция европейцев, конечно же, ведет к тому, что она становится еще сложнее день ото дня. Мы считаем, что нужно вести переговоры всем, конечно. Нет никаких оснований для оказания чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну Иран», — сказал Песков.