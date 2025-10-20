Песков отверг идею Трампа сначала заморозить фронт, а уже потом что-то решать

Президент США Дональд Трамп предложил РФ и Украине заморозить боевые действия на линии фронта и обсудить дальнейшие условия урегулирования после этого. Российская сторона уже неоднократно комментировала аналогичные заявления, отмечая, что любые инициативы, не учитывающие интересы безопасности России и ее новых территорий, не могут рассматриваться в качестве основы для переговоров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это газетное сообщение. Много разных заявлений было на этот счет. Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов. <...> Последовательность позиции РФ не меняется», — заявил песков в ходе общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Ранее Трамп выразил мнение, что России и Украине следует зафиксировать текущие позиции на линии фронта и отложить обсуждение возможных соглашений на будущее. В то же время Москва выступает против замораживания конфликта. Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, те, кто сегодня призывает к прекращению огня по линии соприкосновения с последующим многолетним перемирием, по сути предлагают повторение минских соглашений, но в иной форме. Тем не менее, российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам с Киевом.