Стало известно, в каком состоянии находится девочка, которую выбросил отец из окна в Уфе

Девочка находится в РДКБ Минздрава РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

Трехлетняя девочка из Уфы, которую отец выбросил из окна, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Трехлетняя девочка из Уфы, выброшенная отцом из окна, находится в тяжелом, но стабильном состоянии», — сообщила пресс-служба ведомства. В Минздраве уточнили, что девочку доставили в столицу спецбортом санитарной авиации в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф, она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ в Москве.