Стало известно, в каком состоянии находится девочка, которую выбросил отец из окна в Уфе
Девочка находится в РДКБ Минздрава РФ
Фото: Илья Московец © URA.RU
Трехлетняя девочка из Уфы, которую отец выбросил из окна, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации.
«Трехлетняя девочка из Уфы, выброшенная отцом из окна, находится в тяжелом, но стабильном состоянии», — сообщила пресс-служба ведомства. В Минздраве уточнили, что девочку доставили в столицу спецбортом санитарной авиации в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф, она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ в Москве.
Инцидент произошел утром в Орджоникидзевском районе Уфы, где мужчина выбросил свою трехлетнюю дочь с четвертого этажа. Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу №17, где ей оказали экстренную помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело, мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Медики прилагают все возможные усилия по спасению жизни девочки.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.