В интернете стали пугать родителей введением цифрового учета детей

В интернете распространяется информация о якобы введении цифрового учета детей с целью запугивания родителей. Однако поправки в закон «О связи» могут внести для того, чтобы обезопасить детей от мошенников и контента 18+. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

«Дополнить пунктами 11 — 14 следующего содержания: оператор связи применяет в отношении телефонных соединений такого абонента меры, направленные на предотвращение и пресечение преступлений с использованием сетей связи и средств связи», — говорится в проекте поправок к закону. Изменения предлагают внести для того, чтобы при авторизации по номеру телефона системы проверяли, принадлежит телефон ребенку или нет. При этом поправки еще не внесены — проект рассмотрят в правительстве РФ. Как пишет КП, поправками в законе детей хотят ограничить от опасных связей и контента 18+.