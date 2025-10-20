В интернете стали пугать родителей введением цифрового учета детей
Поправки предлагают внести для того, чтобы интернет и связи стали безопаснее для детей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В интернете распространяется информация о якобы введении цифрового учета детей с целью запугивания родителей. Однако поправки в закон «О связи» могут внести для того, чтобы обезопасить детей от мошенников и контента 18+. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«Дополнить пунктами 11 — 14 следующего содержания: оператор связи применяет в отношении телефонных соединений такого абонента меры, направленные на предотвращение и пресечение преступлений с использованием сетей связи и средств связи», — говорится в проекте поправок к закону. Изменения предлагают внести для того, чтобы при авторизации по номеру телефона системы проверяли, принадлежит телефон ребенку или нет. При этом поправки еще не внесены — проект рассмотрят в правительстве РФ. Как пишет КП, поправками в законе детей хотят ограничить от опасных связей и контента 18+.
Материал из сюжета:Опровержение фейковой информации
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.