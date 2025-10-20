Песков раскрыл, почему после Аляски Трамп с Путиным встретятся в Венгрии
Песков объяснил выбор Будапешта для встречи Путина с Трампом
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подробно прокомментировал выбор Будапешта в качестве места для предстоящей встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Заявление прозвучало в ходе конференц-кола с журналистами.
«С Орбаном достаточно теплые отношения у Трампа и весьма конструктивные отношения у президента Путина»,— заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля отметил, что именно эти доверительные отношения во многом способствовали достижению взаимопонимания в ходе последнего телефонного разговора лидеров.
В Кремле особо отмечают важность выбора нейтральной дипломатической площадки, которая устраивает все стороны. Будапешт, по оценке российской стороны, идеально соответствует этим требованиям благодаря сбалансированной позиции венгерского руководства и его конструктивному подходу к международным отношениям.
Ранее главы России и США согласовали проведение личной встречи в Будапеште после продолжительного телефонного разговора, который обе стороны охарактеризовали как продуктивный. Венгрия была выбрана площадкой для переговоров благодаря своей нейтральной позиции по украинскому конфликту и конструктивным отношениям с Москвой и Вашингтоном, а венгерские власти пообещали обеспечить максимальные меры безопасности для лидеров.
